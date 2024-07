123milhas está em recuperação judicial - Reprodução/Redes sociais

Publicado 19/07/2024 19:47

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) apresentou em audiência nesta semana um cronograma que define as datas das fases do processo de recuperação judicial da 123milhas. A empresa terá o prazo de 30 dias, contados a partir do dia 17, para apresentar a relação de credores que foram lesados e têm valores a receber da empresa, o que inclui consumidores, empregados e fornecedores.

De acordo com a juíza Cláudia Helena Batista, da 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte, estima-se que são mais de 700 mil os credores da empresa de turismo. Por conta da grande quantidade de nomes, o edital de aviso aos credores poderá ser publicado no Diário do Judiciário Eletrônico do TJMG, em forma de hiperlink. Com dívidas de R$ 226 milhões, a 123milhas entrou na Justiça com pedido de recuperação em setembro.