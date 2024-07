Ministro e coordenador do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento do G20, Mauro Vieira - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 22/07/2024 10:54

O ministro das Relações Exteriores e coordenador do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento do G20, Mauro Vieira, disse nesta segunda-feira, 22, que a carência de serviços básicos amplifica a pobreza e dificuldades existentes para o Brasil alcançar o desenvolvimento.



O ministro participa de encontro ministerial do Grupo de Trabalho nesta segunda-feira, no Rio. A reunião é focada no acesso a água e saneamento. O grupo, que é parte da Trilha de Finanças do G20, abrange também a redução da fome, pobreza, desigualdade e mudanças climáticas.



O chanceler destacou ainda que a presidência do Brasil no G20 tem três prioridades: combate à fome, desenvolvimento sustentável e reforma da governança global.

Também frisou que água potável e saneamento básico são cruciais não apenas para o progresso econômico e social e, também, para a garantia dos Direitos Humanos, incluindo direito à saúde e a um meio ambiente limpo, saudável e sustentável. "A falta de saneamento adequado resulta na proliferação de doenças previsíveis como a diarreia e a cólera, que são responsáveis pelo elevado número de internações hospitalares e mortes."



Vieira comentou ainda que o Brasil lançou, voluntariamente, o 18º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que é a igualdade racial na sociedade brasileira.



O encontro continua na terça e, na quarta-feira, haverá o pré-lançamento da Aliança Global contra a Fome, com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também participam da reunião o ministro das Cidades, Jader Filho, e a ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.