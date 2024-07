Maioria dos brasileiros prefere investir em uma casa própria do que alugar - Pixabay

Publicado 21/07/2024 10:05

Alugar ou comprar um imóvel? 70% dos brasileiros acredita que a melhor opção é de fato efetuar a compra. Essa foi uma das constatações da pesquisa "Mitos e Verdades sobre o Setor Imobiliário", encomendada pelo Grupo OLX à MindMiners.

A pesquisa permitiu identificar percepções que vão desde entender as vantagens de antecipar parcelas do financiamento, ou seja amortizar o pagamento; adquirir a unidade na planta; e até quais são as responsabilidades do proprietário e do inquilino, no caso de aluguel.



O VP de Imóveis do Grupo OLX, Rafael Nader, explica que é comum encontrar uma variedade de crenças e percepções que influenciam as decisões dos compradores e locatários. "Essas convicções podem ser moldadas por diversos fatores do senso comum. Um exemplo é a questão de que comprar imóvel é mais vantajoso que alugar. Este é um debate clássico tanto em rodas de amigos, como entre especialistas do mercado. Sabemos que, no Brasil, ter a casa própria é um sonho e representa segurança, mas não podemos concluir que é verdade absoluta que comprar é mais vantajoso que alugar".

O especialista ressalta que não há uma resposta certa para a questão e que tudo depende muito do perfil do interessado na residência.

"Por outro lado, também não é possível dizer que é um mito, pois depende de uma série de variáveis, como capacidade de pagamento e financiamento, disposição de recursos líquidos, potencial de valorização daquele imóvel específico, capacidade de rentabilização dos investimentos financeiros, taxa de juros atual e futura e, principalmente, da expectativa sobre uso do imóvel, necessidades e desejos de adaptações e reformas, custos indiretos, entre diversos outros fatores. De qualquer forma, é fundamental que quem busca um imóvel esteja muito bem informado para tomar decisões bem fundamentadas, considerando tanto necessidades e quanto oportunidades disponíveis", analisa.