Nível de intimidade pode se tornar um problemaFreepik

Publicado 24/07/2024 10:29 | Atualizado 24/07/2024 12:57

Uma pesquisa recente da Photoroom, destaque na edição de fotos com IA, revelou que 74% dos entrevistados já conversaram com amigos sobre a possibilidade de abrir uma empresa juntos. Você sabia que grandes marcas como Google, Microsoft e Apple foram fundadas por amigos? Começar e desenvolver um negócio não é uma tarefa fácil, nem feita da noite para o dia. A jornada do empreendedorismo é repleta de desafios, e encontrar o parceiro certo é crucial.

Diante da crescente tendência do empreendedorismo, surge a reflexão sobre essa forma de negócio. Segundo a pesquisa da Photoroom, 88% acreditam que seu melhor amigo seria um ótimo parceiro de negócios. Empreender entre amigos pode parecer muito fácil, talvez até um sonho, uma brincadeira se tornando realidade, mas é importante estar ciente dos prós e contras dessa escolha.

Ainda de acordo com o estudo, 61% dos entrevistados consideram a confiança como o maior benefício de empreender com amigos, o que facilita uma comunicação transparente e fluida. Além disso, 52% dos participantes destacaram a visão e os valores compartilhados como vantagens significativas para manter uma parceria saudável e produtiva.

No entanto, o nível de envolvimento e intimidade pode se tornar um risco, pois ao misturar vida pessoal e profissional, a relação de amizade pode ser impactada diante de decisões difíceis e crises – que são inevitáveis no mundo empresarial. A pesquisa mostrou que 46% dos entrevistados veem lidar com conflitos juntos como o maior desafio de administrar uma empresa com amigos, seguido de desentendimentos sobre finanças.

"A comunicação e a confiança são pilares essenciais para qualquer empreendimento, mas especialmente quando se trata de envolver amigos e familiares, acredito que os sonhos de um negócio de sucesso se conversam e a comunicação é naturalmente mais transparente. Por isso, buscamos também ser parceiros dos empreendedores, oferecendo soluções que apoiam e potencializam suas jornadas empresariais. Com o auxílio da Inteligência Artificial, nosso aplicativo permite transformar rapidamente suas imagens de produtos, ajudando a impulsionar as vendas e fortalecendo a presença digital", comenta Matthieu Rouif, cofundador e CEO da Photoroom.

Para garantir um empreendimento bem-sucedido com amigos é importante alinhar as metas e objetivos. Colocar todas as cartas na mesa, dividir tarefas de acordo com formação, qualidades e habilidades de cada um, discutir custos, projetos e perspectivas, profissionalizar a relação e estabelecer regras claras.

"Com ambições semelhantes, competências complementares e uma comunicação aberta é possível transformar grandes amizades em empresas de sucesso como tantos exemplos que temos por aí", ressalta Rouif.