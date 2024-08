Criminosos enviam mensagens se passando pelos Correios - Reprodução

Criminosos enviam mensagens se passando pelos CorreiosReprodução

Publicado 01/08/2024 16:30

Se você costuma fazer compras em sites internacionais como AliExpress e Shein, provavelmente já ficou preocupado com a possibilidade de ser taxado. Esse medo está sendo explorado por criminosos em um novo golpe que utiliza mensagens SMS para se passar pelos Correios e cobrar uma suposta taxa de liberação de encomendas retidas na alfândega. Com a iminente cobrança do imposto federal sobre compras internacionais de até US$ 50, a situação se torna ainda mais preocupante.



Como funciona o novo golpe?



Criminosos enviam mensagens de texto ou pelo WhatsApp informando que a vítima tem produtos retidos pela fiscalização aduaneira, alegando que a compra internacional foi taxada pela Receita Federal. A mensagem é enviada por um número de apenas cinco dígitos – assim como contas oficiais de empresas no Brasil.



A taxa de importação é um imposto cobrado pela Receita Federal (RF) sobre mercadorias compradas no exterior e trazidas para o Brasil. O golpista induz a vítima a fazer o pagamento da taxa via Pix para liberar o produto.



Geralmente, as mensagens fraudulentas contêm frases como: "CORREIOS: seu pedido foi temporariamente retido. Para saber mais, clique no link" ou "Informamos que seu pedido foi barrado pela fiscalização alfandegária. Para mais informações, acesse (link)." Ao clicar no link, você é direcionado a um site falso que imita o site dos Correios. Lá, é solicitado que você insira informações pessoais, como CPF, nome completo, e-mail e telefone. Após fornecer esses dados, um QR Code do Pix é gerado para o pagamento da falsa taxa.



Além da perda financeira, você corre o risco de ter seus dados pessoais utilizados para outras fraudes, como abertura de empresas e solicitações de cartões de crédito.

Raphael Baêta recentemente enfrentou uma tentativa de golpe após comprar um produto eletrônico chinês pela Amazon durante o Prime Day. "Me considero cauteloso, mas o golpe é bem feito", contou.



Inicialmente, ele não percebeu que se tratava de uma compra internacional. Dias após a compra, recebeu um e-mail da Amazon revelando que o item era internacional e fornecendo um código de rastreamento dos Correios. Consultando o código pelo celular, viu que o produto havia sido liberado pela alfândega sem taxação.



No dia seguinte à consulta, Raphael recebeu uma mensagem SMS informando sobre a taxação de um produto, acompanhada de um link falso com uma URL diferente da página oficial de rastreamento dos Correios. Embora tenha excluído a mensagem, Raphael acredita que o golpe foi bem elaborado e talvez estivesse vinculado à sua consulta no site dos Correios, possivelmente através de um vazamento ou interceptação de dados.

Resposta dos Correios







Os clientes podem verificar no site dos



No caso de mensagens enviadas por SMS, os Correios afirmam que estas sempre irão direcionar o consumidor para o site da empresa (



Vale ressaltar, também, que os aplicativos de compras internacionais como AliExpress, Shopee, Shein, Mercado Livre, Amazon, dentre outros, possuem formas de rastreamento próprias.



Como se proteger

Em nota, a equipe dos Correios afirmou que assim que teve conhecimento das tentativas de golpe, a Polícia Federal foi acionada. Também foi reforçado que a empresa não entra em contato por WhatsApp com os clientes. A orientação é usar sempre o site oficial dos Correios para checar o andamento das compras.Os clientes podem verificar no site dos Correios quais tipos de mensagens são verdadeiras.No caso de mensagens enviadas por SMS, os Correios afirmam que estas sempre irão direcionar o consumidor para o site da empresa ( www.correios.com.br/ ou https://minhasimportacoes.correios.com.br/ ); ou para o aplicativo oficial.Vale ressaltar, também, que os aplicativos de compras internacionais como AliExpress, Shopee, Shein, Mercado Livre, Amazon, dentre outros, possuem formas de rastreamento próprias.

Para evitar cair no golpe, é essencial seguir algumas orientações simples. Primeiro, nunca clique em links suspeitos, mesmo que a mensagem pareça legítima. Acompanhe o status da sua encomenda apenas pelo site oficial dos Correios. Verifique sempre a URL do site para garantir que possui um cadeado ao lado, indicando que é seguro. Desconfie de mensagens que criam um senso de urgência para pressionar você a pagar rapidamente e fique atento a erros de acentuação e pontuação nas mensagens.



Além disso, a taxa de importação só pode ser paga por boleto bancário ou cartão de crédito. Se você receber um QR Code do Pix, desconfie imediatamente.

Programa 'Remessa Conforme' e a nova taxação

Com a nova taxação, lojas cadastradas no programa "Remessa Conforme" do governo federal devem cobrar o imposto diretamente no carrinho de compras, assim como acontece com o ICMS. Outras lojas podem enviar o produto com o imposto a ser pago pelo cliente quando o pacote chegar ao Brasil. Nesse caso, o comprador deverá usar o código de rastreamento fornecido para pagar pelo sistema dos Correios.



Se sua compra for realmente taxada, siga estas etapas para pagar a taxa de forma segura: acesse o site dos Correios, vá para a aba "Minhas importações" e preencha seus dados cadastrais. Selecione sua encomenda, clique em "Situação" para verificar se há a descrição "Aguardando pagamento" e, em seguida, clique no ícone de "$" para realizar o pagamento da taxa. Lembre-se de que a taxa de importação deve ser paga via boleto bancário ou cartão de crédito. Após a taxação, você tem 30 dias corridos a partir da liberação da encomenda pela Receita Federal para realizar o pagamento, sob pena de multa ou devolução da mercadoria.

* Reportagem da estagiária Júlia Sofia, sob a supervisão de Adriano Araújo