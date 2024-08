Baixada Fluminense registrou 2.907 novos postos de trabalho no mês de junho - Rede social

Publicado 06/08/2024 15:48

A Baixada Fluminense registrou 2.907 novos postos de trabalho no mês de junho. O número é 18% maior que a verificação anterior, em maio. Entre os 14 municípios da região, Duque de Caxias (+1.150) foi o que mais criou vagas de emprego formal, seguido de Seropédica (+503) e Nova Iguaçu (+458). No ranking estadual, as cidades ocupam a 3ª, 8ª e 9ª posição respectivamente. Os dados constam na análise da Firjan feita pela plataforma Retratos Regionais, que tem como base o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

De acordo com o painel regional, 71,5% das novas vagas formais foram direcionadas para o setor de Serviços (+ 2.080). A geração de emprego se distribuiu ainda pelo Comércio (+499), Indústria (+321) e Agropecuária (+11).

“Observamos a região com uma oferta bem diversificada no mercado de trabalho, especialmente em Serviços, que ao longo do ano vem se destacando como setor que mais oferece oportunidades pela Baixada”, enfatiza o presidente da Firjan Caxias e Região, Roberto Leverone.

Em Serviços, a maior parte das oportunidades foram distribuídas pelas atividades de Serviços de Escritório, de Apoio Administrativo e Outros Serviços Prestados à Empresas; Administração Pública, Defesa e Seguridade Social; Alimentação; Transporte Terrestre; Atividades de Atenção à Saúde Humana; e Educação.

Na análise por região, entre as demais cidades que registraram saldo positivo estão Paracambi (+196), São João de Meriti (+176), Belford Roxo (+158), Queimados (+110), Mesquita (+85), Itaguaí (+75), Mangaratiba (+28), Japeri (+14) e Guapimirim (+12). Em junho, houve perda de vagas em Magé (-6) e Nilópolis (-52).



No Estado, com a criação de 4.462 vagas, indústria fluminense dobra as contratações em junho deste ano em relação a junho de 2023.

Na análise geral do estado do Rio de Janeiro, levantamento feito pela Firjan aponta que o setor industrial fluminense - contemplando as indústrias de Transformação, Extrativa, Construção e Serviços Industriais de Utilidade Pública - criou 4.462 vagas formais de emprego em junho, o dobro do saldo observado um ano antes (+2.235). No setor, a Construção (+1.946) foi o maior destaque, seguida pela Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos (+602) e pela Fabricação de Coque, de Produtos Derivados do Petróleo e de Biocombustíveis (+375).

No geral, considerando todos os grandes setores econômicos, o mercado de trabalho fluminense criou 17.229 vagas formais em junho, acelerando as contratações em relação a maio (+15.870) e abril (+16.080). Na análise feita pela Firjan, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o resultado geral do estado foi ainda 31% superior ao observado em junho do ano passado (+13.142).

O setor de Serviços registrou 9.692 novos postos de trabalho no mês, puxado pelos Serviços de Escritório, de Apoio Administrativo e Outros Serviços Prestados Às Empresas (+1.630), Atividades de Atenção À Saúde Humana (+1.380), Alimentação (+1.215) e Transporte Terrestre (+1.099). O Comércio (+2.961) teve seu melhor saldo do ano, puxado pelo Comércio Varejista (+2.298). A Agropecuária (+114) também registrou saldo positivo.

Na análise por municípios, a Firjan aponta que 72 das 92 cidades fluminenses apresentaram saldo positivo de empregos em junho, com destaque para Rio de Janeiro (+6.519), Niterói (+1.152), Duque de Caxias (+1.150), Macaé (+1.100) e Campos dos Goytacazes (+1.035). A federação também ressalta que, no primeiro semestre, são 90.857 novos empregos com carteira assinada no estado - saldo 23% superior ao observado no primeiro semestre de 2023 (+74.024).