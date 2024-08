Edifício-sede do Banco Central - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Edifício-sede do Banco Central Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 12/08/2024 18:16

A tokenização é o grande driver de modernização do sistema financeiro brasileiro, afirmou nesta segunda-feira, 12, Otávio Damaso, diretor de Regulação do Banco Central. Embora haja avanços em inovação em diferentes iniciativas, Damaso disse não acreditar num sistema puramente de DeFi (finanças descentralizadas), em que as tecnologias eliminassem a necessidade de intermediários tradicionais.

"Não acredito muito em DeFi puro, acho que vai encontrar um meio do caminho. Mas a tokenização, com toda a quantidade de projetos interessantes que são apresentados ao Banco Central, tudo ainda em Power Point, muito sendo construído, mas com ideias muito interessantes", contou o diretor, durante participação no evento sobre regulação financeira Future of Tomorrow, no Rio de Janeiro

Ele lembrou que a autoridade monetária tem apostado no Drex, o real digital, como o elo entre as finanças tradicionais e futuras, mas há também inovações como o Pix e o Open Finance. "São projetos que vão evoluir muito nos próximos anos, principalmente o Open Finance", disse ele.

A produção de informações e dados dessa inovação, defende Damaso, vai permitir cada vez mais customizar e personalizar os produtos financeiros para os usuários.

Segundo o diretor, o Banco Central se disponibilizou a abrir a tecnologia Pix para países vizinhos, mas as bases são diferentes Ele acrescentou que o mundo todo está olhando meios de facilitar a interoperabilidade, mas avançar nisso é um desafio enorme inclusive dentro do Brasil. "Quando as partes têm interesse em interoperabilidade, zero problemas", comentou. "Quando as partes veem desafio ou ameaça, todos problemas técnicos aparecem", ponderou.