Vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho Foto O Dia/Ilustração

Publicado 12/08/2024 17:45

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com pelo menos 7.726 oportunidades de trabalho, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

Confira:

Setrab

A Secretaria de Trabalho e Renda está divulgando 1.909 vagas de emprego com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba.

Os maiores salários, de quatro a cinco mínimos (de R$ 5.648 a R$ 7.060), são oferecidos no bairro da Barra da Tijuca e na cidade de Niterói, na Região Metropolitana, para as funções de farmacêutico de indústria veterinária e gerente de supermercados, respectivamente. Na mesma região, existem salários também atrativos (até R$ 5.648) para motorista de ônibus (Penha), arrumador de serviços domésticos (São Conrado) e cozinheiro (Zona Sul), todos com exigência de apenas o Ensino Fundamental, mas com experiência anterior. Para remunerações de até R$ 4.236, existem oportunidades para babá, esteticista, gerente comercial, motorista de caminhão, entre outras, espalhados por diferentes bairros do município do RJ.

A cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, tem disponível nessa semana 92 oportunidades de emprego, com destaque para motorista de ônibus urbano e nutricionista, que requerem o Ensino Fundamental e Superior, respectivamente, ambos com necessidade de experiência. Ainda na região Metropolitana, foram captadas 333 exclusivamente para pessoas com deficiência (PcD), com salários de até R$ 2.824, com diferentes escolaridades, com experiência ou não.

Na Região Serrana, quase todas as 288 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A média salarial varia de um a dois salários mínimos, para funções como as de bombeiro, atendente de loja, balconista, copeiro, garçom, auxiliar de cozinha, entre outras. Na cidade de Petrópolis, na mesma região, existem cinco oportunidades para motorista carreteiro, cuja remuneração pode chegar a R$ 4.236.

Já no Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 35 oportunidades, tais como garçom, comprador, padeiro, faxineiro, pedreiro, eletricista, com diferentes níveis de escolaridade e salários.

Os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site trabalho.rj.gov.br

SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) anuncia 2.119 postos de trabalho na cidade. No total, 248 são para pessoas com deficiência. Os garçons estão entre os destaques da semana, com 40 oportunidades em Copacabana e exigência de apenas seis meses de experiência.



Há vagas também para trabalhadores com ensino superior completo. São dez postos de trabalho para supervisor industrial na área de manutenção em Jacarepaguá.

Nesta semana há também vagas para ajudante de entregas (20), auxiliar de pátio (10), borracheiro (10), operador de caixa (30), auxiliar de limpeza (13), repositor em supermercados (14), entre outras. As duas últimas são destinadas a PCDs.



São oferecidas ainda vagas de estágio para estudantes universitários, com 25 vagas em Gastronomia na Barra da Tijuca. Não precisa estar formado ou ter experiência.



Também há oportunidades para alunos das graduações em Engenharia de Produção, Ciências Contábeis, Administração, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Farmácia, Psicologia, Direito, Tecnologia da Informação, Turismo, Biologia, Educação Física, Medicina Veterinária e dos cursos técnicos em Informática e Eletrônica, em diversas regiões da cidade.

Pessoas sem acesso à internet podem ir em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Avenida Presidente Vargas, 1.997); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Avenida Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Eles funcionam das 8h às 16h.

Os candidatos devem levar RG, CPF, PIS e currículo para fazer a inscrição. Pessoas com deficiência têm a opção de enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao CIAD, referência na busca e na oferta de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência no município.

Brasilata

A Brasilata, uma das maiores fabricantes brasileiras de embalagens inovadoras e sustentáveis, está com 11 vagas abertas para cargos operacionais e de liderança no Estado do Rio de Janeiro. Os interessados devem se candidatar pela internet na plataforma da empresa por meio do link: https://brasilata.gupy.io/

Entre os cargos disponíveis estão: Assistente de Logística, Assistente de TI, Operador de Produção (Pessoa com Deficiência - PcD), Coordenador de Litografia, Coordenador de Produção, Envernizador de Litografia, Mecânico de Produção – Estamparia, Operador de Produção – PCD, Programador e Operador de CNC, Técnico de Segurança do Trabalho e Torneiro Mecânico.

Assaí Atacadista

O Assaí está com 236 vagas de emprego abertas para compor o time de colaboradores da sua primeira loja no bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os interessados devem se candidatar pela internet por meio do link: https://expansaoassaisantacruz.gupy.io

Para iniciar a participar do processo seletivo, que será realizado com etapas presenciais e on-line, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail.

As oportunidades são para contratação imediata e todas as posições de trabalho são efetivas, elegíveis às pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas e níveis de experiência, com funções técnicas, operacionais e de lideranças.

Entre elas, estão: Chefe de Seção; Açougueiro (a); Padeiro(a); Fiscal de Prevenção de Perdas; Repositor (a) de mercadorias; Operador(a) de Caixa; Empacotador (a); Vendedor (a) de Cartão; Auxiliar de Depósito; Operador(a) de Empilhadeira, entre outros.

Portal de Vagas da Sólides

O Portal de Vagas da Sólides, empresa de tecnologia líder no país em gestão de pessoas para pequenas e médias empresas (PMEs) no Brasil, está com cerca de 690 vagas de emprego abertas no Estado do Rio de Janeiro.

As vagas abrangem várias áreas de atuação, incluindo opções de trabalho presencial, híbrido e remoto, além de diferentes níveis de senioridade. Também estão disponíveis vagas afirmativas. Os interessados podem acessar todas as oportunidades através da plataforma de seleção on-line

Rede incluir

A Rede Incluir promoverá na próxima quinta-feira, 15, o Circuito Dia D para Pessoas com Deficiência, que será realizado no espaço “Amigos do Bem” no 2º piso, localizado no ParkShoppingCampoGrande, na Estrada do Monteiro, 1200, na Zona Oeste. A seleção para 250 vagas acontecerá das 10h às 16h e para concorrer é necessário apresentar o laudo da deficiência, currículo e documentos pessoais.

O feirão de empregos contará com a participação de empresas renomadas, como exemplo, Dom Atacadista, Fas Saúde, Araujo Abreu, Viva Rio, Superpesa, Ternium, White Martins, Firjan, entre outras.

Antoniel Bastos, presidente do Instituto Rede Incluir, destaca a importância do evento. "O Circuito Dia D é mais do que uma oportunidade de trabalho, é um marco na luta pela inclusão e pela valorização da diversidade no mercado de trabalho. Nosso objetivo é abrir portas e criar pontes entre talentos e empresas que reconhecem o valor da diversidade”, afirma.

CIEE

O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) está com 1.615 vagas abertas, sendo 994 para nível superior. Os interessados devem acessar o site: www.ciee.org.br

Em Barra Mansa, há 21 vagas divididas entre as áreas de Administração (9), Comunicação (1), Contabilidade (2), Design (1), Informática (3), Jurídica (1), Marketing (3) e Enfermagem (1).



Em Campos, há 10 oportunidades para as áreas de Administração (4), Comunicação (1), Contabilidade (1), Letras (1), Esportes (1), Farmácia (1) e Informática (1).

Em Duque de Caxias, são 25 vagas em Administração (13), Comunicação (3), Contabilidade (1), Letras (3), Engenharia de Produção (1), Esportes (1), Farmácia (1), Direito (1) e Marketing (1).

Em Macaé, há 39 vagas para as áreas de Administração (21), Construção Civil (3), Contabilidade (5), Pedagogia (5), Engenharia de Produção (1), Marketing (1), Produção Mecânica (1) e Turismo/Lazer (2).



Já em Niterói, há 102 oportunidades divididas entre Administração (34), Arquitetura e Urbanismo (3), Comunicação (1), Construção Civil (3), Contabilidade (4), Design (1), Letras (22), Engenharia de Produção (1), Indústria (1), Informática (2), Direito (4), Marketing (10), Geografia (15) e Transportes (1).



Em Nova Friburgo, são 9 oportunidades para as áreas de Administração (1), Contabilidade (1), Letras (4), Engenharia de Produção (1), Direito (2).



Em Nova Iguaçu, são 32 vagas para as áreas de Administração (10), Construção Civil (10), Contabilidade (1), Pedagogia (3), Informática (1), Direito (1), Geografia (2), Produção Mecânica (1), Enfermagem (1) e Serviço Social (2).



Em Petrópolis, tem 65 vagas para as áreas de Administração (14), Comunicação (1), Construção Civil (1), Contabilidade (20), Letras (13), Esportes (6), Informática (1), Marketing (3), Produção Mecânica (2), Psicologia (1), Enfermagem (1) e Turismo/Lazer (2).

No Rio de Janeiro, há 708 vagas para áreas de Administração (280), Arquitetura e Urbanismo (6), Arquivologia (30), Artes (3), Biblioteconomia (3), Biologia (1), Comércio Exterior (4), Comunicação (16), Construção Civil (16), Contabilidade (34), Design (10), Economia (1), Pedagogia (51), Elétrica-Eletrônica (4), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Produção (6), Esportes (3), Farmácia (1), Gastronomia (10), Informática (28), Direito (55), Letras (6), Matemática (3), Marketing (17), Geografia (3), Nutrição (1), Produção Mecânica (4), Psicologia (62), Química (1), Enfermagem (31), Serviço Social (6), Telecomunicações (1), Transportes (2) e Turismo/Lazer (5).



Em Três Rios, são apenas quatro vagas para as áreas de Administração (3) e Farmácia (1). Já em Teresópolis, são seis vagas para as áreas de Administração (5) e Marketing (1). Resende concentra 21 vagas para Administração (11), Comunicação (2), Construção Civil (2), Contabilidade (1), Direito (1), Marketing (2) e Enfermagem (2).



Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 621 vagas.

Em Barra Mansa, são trinta e 36 vagas para Aprendiz, uma para Técnico em Administração, uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica, uma para Técnico em Enfermagem e 24 para Ensino Médio.



Em Campos, são 21 vagas para Aprendiz, duas para Técnico em Saúde Bucal e quatro para Ensino Médio.

Em Duque de Caxias, há quatro vagas para Aprendiz, quatro para Técnico em Administração, uma para Técnico em Informática, uma para Técnico em Química e oito para Ensino Médio.

Em Macaé, há 46 vagas para Aprendiz, cinco para Técnico em Administração e 14 para Ensino Médio.

Em Niterói, são 45 vagas para Aprendiz, uma para Técnico em Enfermagem, duas para Técnico em Segurança e 25 para Ensino Médio.



Em Nova Friburgo, são quinze vagas para Aprendiz e uma para Ensino Médio.

Em Nova Iguaçu, são vinte vagas para Aprendiz, uma para Técnico em Administração, uma para Técnico em Segurança e treze para Ensino Médio.

Em Petrópolis, há quatro vagas para Aprendiz, uma para Técnico em Administração, uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica, uma para Técnico em Mecânica e quatro para Ensino Médio.

Em Resende, há cinco vagas para Aprendiz, uma para Técnico em Segurança e uma para Ensino Médio.

No Rio de Janeiro, são 172 vagas para Aprendiz, 19 para Técnico em Administração, duas para Técnico em Construção Civil, 14 para Técnico em Elétrica-Eletrônica, uma para Técnico em Estética, quatro para Técnico em Indústria, 10 para Técnico em Informática, uma para Técnico em Química, três para Técnico em Enfermagem, três para Técnico em Segurança, quatro para Técnico em Telecomunicações, três para Técnico em Transportes e 64 para Ensino Médio.

Em Três Rios, são quatro vagas para Aprendiz e uma para Ensino Médio. Já em Teresópolis, há apenas uma vaga para Aprendiz.

Rede de salões de beleza Walter’s Coiffeur

A rede de salões de beleza Walter’s Coiffeur anunciou que estão com 58 vagas de emprego abertas para manicures e cabeleireiro no Rio de Janeiro. O modelo de contratação é como PJ, com recebimento de percentual do valor do serviço oferecido.



Para manicure e nails designer são ao todo 32 vagas, com exigência de experiência na função, flexibilidade de horário e formação comprovada para a atividade. Já para a função de cabeleireiro, a rede conta com 26 vagas, que exigem certificado profissionalizante, experiência na função e flexibilidade de horário.



As oportunidades são para unidades localizadas em diferentes bairros, como Barra da Tijuca, Del Castilho, Sulacap, Vila Isabel, Jacarepaguá, Recreio, Cachambi e Niterói.



Os profissionais contratados possuem benefícios diversos, como parceria com cursos e faculdades, descontos em produtos, serviços, e em cursos profissionalizantes do Walter’s Academy, parceria em academias, treinamentos com marcas parceiras, entre outros.



Os interessados podem enviar currículo para o e-mail rh2@walterscoiffeur.com.br e whatsapp 21. 97039-7312.

Mudes

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 825 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (90), ciências contábeis (31) e comunicação social (7). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 71 vagas.

Há chances para estágio no Ensino Médio, são 79 no total e também 2 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 136 vagas. Sendo técnico em administração (40) e técnico em eletrônica (12). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em eletro/eletrônica entre outras.

As vagas para contratação CLT somam 13 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (11) e superior (1).