Pesquisa do IFec RJ aponta melhoria no nível de confiança do consumidorMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 13/08/2024 12:37

A expectativa dos consumidores subiu em julho, se comparada com o mês anterior, de acordo com sondagem feita pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), com 810 consumidores da Região Metropolitana do Rio, entre os dias 15 e 19 de julho. O índice geral subiu de 132,4 pontos em junho para 134,9.

A situação presente teve elevação de 124,8 para 132 pontos, com destaque para a confiança no emprego que pulou de 147,2 em junho para 165,7 pontos em julho. O subíndice renda familiar também subiu de 93,6 para 96,6 pontos. Os gastos com bens duráveis praticamente ficaram estáveis de junho para julho: 133,6 para 133,7.

Já o índice de situação futura apresentou ligeira queda de 137,4 pontos, em junho, para 136,9, em julho, puxada pela renda familiar que caiu de 132,5 para 118,9 pontos e pelos gastos com bens duráveis (123,5 para 121,8). Apesar disso, a confiança no emprego foi o destaque positivo, passando de 156,3 pontos, em junho, para 170, em julho.