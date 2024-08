Dados sobre o setor de serviços foram divulgados pelo IBGE - Reprodução site Governo do Estado do Rio de Janeiro

Dados sobre o setor de serviços foram divulgados pelo IBGE Reprodução site Governo do Estado do Rio de Janeiro

Publicado 13/08/2024 11:20

São Paulo - O volume de serviços prestados atingiu, em junho de 2024, o novo recorde na série histórica, iniciada em janeiro de 2011, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O nível do setor está 0,5% acima do pico anterior, de dezembro de 2022.

Em relação ao nível pré-pandemia (fevereiro de 2020), o volume de serviços está agora 14,3% maior, também de acordo com o IBGE. Em junho, houve alta de 1,7% do setor na comparação com maio, e crescimento de 1,3% em relação a junho de 2023.