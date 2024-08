Prazo para se candidatar vai até 25 de agosto - Divulgação/Senac

Prazo para se candidatar vai até 25 de agostoDivulgação/Senac

Publicado 13/08/2024 10:26 | Atualizado 13/08/2024 10:42

O Senac RJ oferece três vagas de emprego para profissionais de vendas que tenham interesse em dar aulas em cursos profissionalizantes. As oportunidades são para as unidades Campo Grande, Copacabana e São João de Meriti. O prazo para se candidatar vai até o dia 25 de agosto, pelo link: https://jobs.i-hunter.com/senacrj/oportunidade/4152 O processo seletivo será realizado em quatro etapas: avaliação curricular, avaliação de conhecimentos básicos, habilitação e avaliação com RH e avaliação técnica prática.Os candidatos deverão ser maiores de 18 anos e possuir: graduação completa em Administração de Empresas, Processos Gerenciais, Publicidade e Propaganda, Marketing, Comunicação ou áreas afins, além de experiência em comércio varejista como vendedor, atendimento ao cliente, exposição de mercadorias, mershandising no PDV e promoção.