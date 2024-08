Polícia Rodoviária Federal irá escoltar as provas - Divulgação

Publicado 13/08/2024 14:45

Os 274 mil candidatos que vão realizar a prova do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) no Rio de Janeiro, no próximo domingo (18), contam com um esquema de segurança máxima para garantir a proteção das provas e dos candidatos no segundo estado do país com o maior número de inscritos. Serão 400 locais de prova em 11 cidades do estado. O Rio de Janeiro é um dos nove estados que contará com o auxílio da Força Nacional para zelar pelo bom funcionamento e a lisura do processo seletivo em todas as suas etapas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) é responsável pela escolta de todas as provas nas estradas federais, enquanto a PF tem feito todo o trabalho de inteligência da polícia judiciária para impedir a atuação de organizações criminosas, além de ser responsável por conferir as digitais dos candidatos coletadas na hora da prova e também as frases escritas nos exames grafológicos.

"Já a Força Nacional está trabalhando para garantir a segurança e dando um suporte importantíssimo para aplicação da prova no RJ e em outros oito estados", informou o coordenador-geral de logística do CPNU, Alexandre Retamal.

Em todo o Brasil, o esquema de segurança do CPNU, coordenado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), responsável pelo certame, conta com 135 servidores da Força Nacional, 450 da Secretaria Nacional de Segurança Pública, 500 da Polícia Federal (PF), 700 da Polícia Rodoviária Federal (PRF), 100 da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), somando cerca de 1.900 servidores federais, sem contar os das Secretaria Estaduais de Segurança Pública.

De acordo com Retamal, essa força-tarefa não foi interrompida nesses três meses de adiamento: "esse é o maior processo seletivo para o serviço público da história do Brasil, por isso organizamos um esquema de segurança grandioso. Toda a força-tarefa que montamos para aplicação das provas em maio foi mantida e está sendo cada vez mais aprimorada", garante o representante do MGI.

Distribuição das provas

No último dia 3 de agosto, as provas começaram a ser distribuídas pelos Correios para as mais de 228 cidades onde serão aplicadas no próximo dia 18 de agosto. Durante o intervalo de três meses entre a data inicialmente prevista para o CPNU, 5 de maio, e o dia 3 de agosto, os cadernos ficaram armazenados em espaços seguros e protegidos 24 horas pelas equipes de segurança.

"Os cadernos de prova saíram do local onde estão armazenados, com a segurança máxima, e estão sendo encaminhados para os centros de distribuição dos Correios em cada estado, onde permanecerão por alguns dias. A partir disso, iniciamos o processo de interiorização das provas, conduzindo-as para todas as cidades onde serão aplicadas. Elas ficarão guardadas nos Correios e só serão levadas aos locais de prova no domingo", explica o coordenador-geral de Logística do CPNU.

Além do apoio dos Correios, o trajeto conta com a segurança de todos os órgãos que compõem a força-tarefa de segurança do CPNU.

No Rio de Janeiro, a Força Nacional, desde o início da organização do certame, está garantindo a segurança das instalações da Cesgranrio, organizadora da seleção, desde os locais onde a prova foi elaborada, onde foi impressa e até onde será corrigida. No estado carioca, além de a PRF apoiar a distribuição das provas, também dará suporte para garantir a segurança de locais estratégicos por onde as provas vão passar nas cidades do Rio, Niterói, Cabo Frio, Duque de Caxias, Belford Roxo, Campos dos Goytacazes, Volta Redonda, São João do Meriti, Petrópolis, Nova Iguaçu e São Gonçalo.

"A Abin nos sinalizou quais são esses locais e fomos aprimorando a segurança nesses pontos, de forma semelhante ao que acontece, por exemplo, quando o Rio recebe grandes eventos do G20", explicou Retamal. Após a realização da prova, inicia-se a logística reversa. Os exames serão levados para a sede Cesgranrio, onde serão corrigidos.

Prefeituras, governos e Aneel



O MGI também solicitou às prefeituras e aos governos estaduais de onde serão aplicadas provas que garantam o transporte público desde cedo até depois do exame, e também que garantam o funcionamento de lanchonetes, restaurantes e padarias próximos aos locais de aplicação.

O Ministério da Gestão e da Inovação também passou a lista completa dos endereços de todos os locais de aplicação para a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), para que haja reforço no sistema e a energia elétrica seja mantida em todos os 3.665 locais de aplicação.