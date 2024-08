Trabalhadores poderão cadastrar currículos na busca por vagas - Reprodução / Internet

Publicado 13/08/2024 11:14

O serviço de cadastramento de currículos da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) percorrerá esta semana quatro bairros. Nesta quarta-feira, 14, os trabalhadores poderão se inscrever no banco de oportunidades da secretaria na Avenida Dom Helder Câmara 1.724, na Associação de Moradores de Manguinhos, entre 10h e 15h. Importante lembrar que o atendimento é sujeito a senhas.Na quinta-feira, 15, o serviço vai ser realizado na Vila Olímpica do Sampaio, na Rua Antunes Garcia 12, entre 10h e 15h. Na sexta-feira, 16, em uma ação com o Procon, o cadastramento ocorrerá na Estrada da Gávea 432, entre 9h30 e 15h. Encerrando a semana, será oferecido o serviço na Rua Alexandre Veloso 80, Vila Rudicéia, em Campo Grande, de 10h às 15h.Quem não puder ir às ações itinerantes pode também se inscrever no banco de oportunidades da SMTE pela internet, no link bit.ly/Cadastro_Curriculo_SMTE Pessoas sem acesso à internet podem se inscrever presencialmente em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: