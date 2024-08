Modelo de contratação é como PJ - Divulgação

Publicado 13/08/2024 09:05 | Atualizado 13/08/2024 09:07

Rio - A rede de salões de beleza Walter’s Coiffeur está com 58 vagas de emprego abertas para cargos como cabeleireiro, nail designer e manicure no Rio de Janeiro. O modelo de contratação é como Pessoa Jurídica (PJ), com recebimento de percentual do valor do serviço oferecido.

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail rh2walterscoiffeur.com.br ou Whatsapp (21) 97039-7312.



Para manicure e nail designer são 32 vagas, com exigência de experiência na função, flexibilidade de horário e formação comprovada para a atividade. Já para a função de cabeleireiro, a rede conta com 26 vagas e seis vagas para barbeiro, que exigem certificado profissionalizante, experiência na função e flexibilidade de horário.

As oportunidades são para unidades localizadas em diferentes bairros, como Barra da Tijuca, Del Castilho, Sulacap, Vila Isabel, Jacarepaguá, Recreio, Cachambi e Niterói.



Os profissionais contratados possuem benefícios diversos, como parceria com cursos e faculdades, descontos em produtos, serviços, e em cursos profissionalizantes do Walter’s Academy, parceria em academias, treinamentos com marcas parceiras, entre outros.