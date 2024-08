Para Campos Neto, BC tem trabalhado para obter uma recuperação sustentável e inclusiva - Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

Publicado 13/08/2024 11:45

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que o Banco Central está conduzindo um processo de desinflação com baixo custo e que a autoridade monetária faz um trabalho técnico e autônomo. A declaração foi realizada em participação durante audiência da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados.

Para Campos Neto, o combate à inflação tem avançado no Brasil, mas ainda é preciso perseverança. "A principal mensagem é que o Banco Central tem conseguido conduzir um processo de desinflação com baixo custo, em termos de redução da atividade, visto que a atividade tem surpreendido para cima seguidamente, os indicadores vêm apresentando dinamismo. O ambiente externo se mostrou bastante adverso nesses últimos anos e continua, em função da incerteza sobre os impactos e a extensão da flexibilização de política monetária nos Estados Unidos. E, mais recentemente, nós estamos vendo o que está acontecendo no Japão", observou.

Para ele, o BC tem trabalhado para obter uma recuperação sustentável e inclusiva. "Ao longo das últimas décadas, apesar de sobressaltos e ciclos, os juros no Brasil têm tendência de queda", alegou.

O presidente do Banco Central ressaltou que o Brasil está sendo muito afetado por eventos externos. "A gente está num contexto onde o que tem acontecido no mundo tem influenciado bastante e a gente viu uma sincronia muito grande de políticas monetárias e fiscais", disse.

No início de sua participação, Campos Neto também lamentou a morte do ex-ministro da Fazenda e ex-deputado Delfim Netto, a quem chamou de grande economista.