Líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA) - Arquivo/Elza Fiúza/Agência Brasil

Líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA)Arquivo/Elza Fiúza/Agência Brasil

Publicado 13/08/2024 13:28

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), disse nesta terça-feira, durante reunião da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), que espera fechar o relatório do projeto de lei da desoneração da folha de pagamentos nesta terça-feira (13). O senador disse, ainda, que o texto não teve conter nenhum aumento de imposto para equalizar a renúncia com o benefício fiscal às empresas e às pequenas e médias prefeituras.

"Espero que hoje consiga fechar o relatório da desoneração, sem nenhuma taxa, só com aquelas sugestões do Senado, com compromisso que depois o presidente (Pacheco) de que se o dinheiro não chegar veremos o que fazer para o Orçamento do ano que vem", disse Wagner.

O líder do governo indicou que deve seguir o acordo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, conforme antecipou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), e não definir nenhum tipo de gatilho que permita o aumento da CSLL caso as medidas de compensação sugeridas pelo Senado não atinjam o montante necessário para equalizar a renúncia da desoneração.

O acordo com Pacheco foi alinhado em uma reunião na semana passada com Wagner, o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, e o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais).