Além das dívidas, donos de pequenos negócios enfrentam dificuldades para obter créditoReprodução

Publicado 13/08/2024 15:23

Pesquisa do Sebrae no Rio de Janeiro aponta que 56% dos empreendedores possuem dívidas em aberto, com parcelas em dia ou atrasadas. Para 72% desses donos de pequenos negócios, as dívidas representam até 50% dos custos mensais da empresa, enquanto para 21% esse gasto é superior a 50%. Em contrapartida, 44% dos entrevistados não possuem dívidas.



“A renegociação de dívidas deve ser um ponto de partida para que o empreendedor consiga ficar no azul. Essa capacidade de pagamento precisa estar alinhada com o orçamento da empresa. Por isso, é necessário que essa relação com as instituições financeiras seja próxima. As empresas precisam olhar planilhas e ter um bom planejamento financeiro” explica Marcos Mendes, coordenador de Capitalização e Serviços Financeiros do Sebrae Rio.



Em relação à solicitação de crédito, a pesquisa mostra que 65% das solicitações foram recusadas. Enquanto 30% alegam ter conseguido e 5% ainda esperam uma resposta. Já quando o assunto é o faturamento das empresas em comparação com o ano anterior, o levantamento indicar que 36% dos donos de pequenos negócios afirmam que houve queda, 29% mantiveram o rendimento e 23% aumentaram a renda no período.