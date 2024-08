Parceria entre Correios e Naturgy facilita a vida do cliente da concessionária - Reprodução

Parceria entre Correios e Naturgy facilita a vida do cliente da concessionária Reprodução

Publicado 16/08/2024 16:20

O programa Balcão do Cidadão, parceria entre os Correios e a Naturgy, chega a 137 lojas físicas da ECT no Estado para facilitar o atendimento dos mais de 1 milhão de clientes da distribuidora de gás canalizado. Nesses locais, a Naturgy disponibiliza canais de atendimento em que os usuários podem pedir, presencialmente, a emissão da segunda via da conta, consulta de débitos e solicitação de serviços.



O contrato comercial entre a Naturgy e os Correios, para a criação do Balcão Cidadão, foi assinado em agosto de 2022, configurando a primeira vez em que a ECT presta serviço de Balcão Cidadão para uma concessionária no Estado. A iniciativa gera maior comodidade e conveniência à população. Já foram atendidos mais de 5 mil clientes neste período.







“Celebramos, com orgulho e entusiasmo, o sucesso da parceria nesses dois anos. É motivo de muita satisfação poder proporcionar acesso a serviços básicos aos cidadãos cariocas, por meio de um Correios público e democrático, que expande suas soluções para todos os brasileiros", complementa o superintende dos Correios no Rio de Janeiro, Paulo Cesar Penha da Silva Junior.



Balcão do Cidadão

Os Correios prestam diversos serviços à população, como emissão de documentos, consulta e impressão de guias e boletos, regularização financeira e fiscal, atualização cadastral, solicitações de serviços (religação de energia, contestação de multas e débitos etc), adesão a cursos, planos odontológicos e tele consultas, recebimento de contas e doações e venda de títulos de capitalização.



Por meio do Balcão do Cidadão, a empresa está ampliando parcerias com instituições públicas e privadas para a oferta de serviços e outras conveniências na rede de agências. É uma oportunidade para estas organizações potencializarem a prestação de multisserviços, com o benefício da infraestrutura e da capilaridade da estatal.