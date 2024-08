Classificação da Fitch serve de referência para investidores - Fitch/Divulgação

Publicado 16/08/2024 16:04

O Estado do Rio de Janeiro recebeu, pelo segundo ano consecutivo, o conceito “BB, com perspectiva estável” na avaliação anual da Fitch Ratings, uma das maiores agências de classificação de risco de crédito no mundo. A nota é a mesma obtida pela União. Em 2023, o Rio teve o seu conceito elevado de “BB-, com perspectiva estável” para “BB, com perspectiva estável”.

A classificação de risco de crédito é um instrumento que comprova a capacidade do estado em honrar com os compromissos assumidos, servindo de referência para investidores quanto ao nível de risco envolvido em eventuais investimentos. Quanto mais elevado o resultado, melhor é a percepção do mercado quanto à saúde financeira do estado e sua capacidade de pagamento da dívida.