Presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender a importância da circulação de dinheiro - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 16/08/2024 18:15

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a defender a importância da circulação de dinheiro para o crescimento da economia brasileira. Segundo ele, "dinheiro parado" só interessa a banqueiro.

"O milagre nosso é distribuir e fazer o dinheiro circular. Dinheiro parado só interessa a banqueiro, a especulador. Eu quero dinheiro circulando na mão do povo", comentou Lula, em cerimônia de entrega do Complexo Viário da Scharlau na BR-116/RS em São Leopoldo nesta sexta-feira, 16. "A gente quer fazer com que o dinheiro circule."

De acordo com o presidente, quando o dinheiro estiver circulando, a economia irá melhorar. "A hora que todo mundo tiver um pouco, vamos perceber que a economia vai melhorar, que o desemprego vai cair."