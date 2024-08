Rodrigo Pacheco se reuniu com o relator da pauta no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM) - Lula Marques/Agência Brasil

Publicado 20/08/2024 18:04

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta terça-feira, 20, que não há condições da Casa votar o projeto de lei que regulamenta a reforma tributária durante o período de eleições municipais. Ele disse que, em algum momento, o governo deverá retirar o regime de urgência constitucional do texto.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já sinalizou que deverá retirar a urgência, como mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Após reunião com o relator no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), o ministro disse que isso não vai prejudicar a votação do projeto de lei ainda este ano.

"A ideia não é comprometer o calendário, mas dar um fôlego para o Senado, como teve a Câmara, poder ter um espaço para um debate franco e tranquilo para a sociedade", disse o ministro após encontro com o senador.