Ministro da Fazenda, Fernando Haddad - Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 20/08/2024 14:15

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira, 20, que os ajustes que o governo está empreendendo no Benefício de Prestação Continuada (BPC) corrigem distorções e não representam cortes. Ele reforçou que o governo está analisando cada rubrica de despesas para avaliar o seu comportamento e trajetória.



"Estamos fazendo um ajuste no BPC agora, nessa mesma direção, de corrigir distorções. Isso não pode ser chamado de corte. Você corrigir uma distorção de um programa social que você está vendo que está errado, que está atingindo um público que não é o objetivo central do legislador, você tem que fazer a correção devida. Então essas correções estão sendo feitas", afirmou Haddad.

O ministro deu as declarações durante palestra sobre "Perspectiva Econômica Brasileira" em evento realizado pelo BTG-Pactual, em São Paulo.

