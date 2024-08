Caixa quer entrar em ‘bets’ e fala em ‘efeito social’ - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Caixa quer entrar em ‘bets’ e fala em ‘efeito social’Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 22/08/2024 21:08 | Atualizado 22/08/2024 21:16

Brasília, 22 - A Caixa Econômica Federal espera se tornar um dos principais agentes do mercado de apostas esportivas no País. A Caixa Loterias, subsidiária do banco que cuida das lotéricas, pediu ao Ministério da Fazenda autorização para atuar com esse tipo de aposta.

"A entrada da Caixa no mundo das ‘bets’ tem um efeito social importante", afirmou o presidente da Caixa, Carlos Vieira, em entrevista à imprensa sobre os resultados do banco no segundo trimestre. De acordo com ele, assim como nas loterias o banco fará uma distribuição de recursos arrecadados a projetos sociais

Vieira disse que o monopólio das loterias, conferido pela Constituição à Caixa, buscou justamente dar esse caráter social aos jogos.