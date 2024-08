Produção de petróleo impulsiona o crescimento do PIB do Estado - Petrobras/Divulgação

Publicado 27/08/2024 15:56

As perspectivas para a economia do Rio de Janeiro em 2024 seguem favoráveis, com previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado em 3,1%, de acordo com dados da Firjan. Com a confirmação do cenário, o PIB fluminense ficaria acima do Nacional, cuja expectativa de aumento é de 2,43% este ano, segundo o Boletim Focus, divulgado na segunda-feira (26/08), pelo Banco Central.

De acordo com levantamento da Federação, os investimentos contínuos na construção e na indústria de petróleo e gás continuarão impulsionando o desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro, mas a perspectiva é de que também haja crescimento mais disseminado da indústria de transformação.

Segundo a Firjan, o avanço da indústria será de 5,3%, e a expectativa é que a indústria extrativa fluminense encerre o ano com taxa de crescimento de 7,0%, diante da manutenção dos níveis elevados de produção de petróleo e gás natural. A entrada de novas plataformas de petróleo deve impulsionar a atividade extrativa e garantir a perspectiva positiva para o setor.

A indústria de transformação do Estado também deve crescer 2,7% este ano, tendo como principal impulsionador o segmento de derivados de petróleo, que mantém elevada sinergia com a indústria extrativa.

"Os anúncios recentes de investimentos por grandes montadoras no estado certamente vão ajudar a impulsionar a indústria fluminense", avaliou a secretária interina de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Fernanda Curdi.

Outro segmento que continuará se destacando na economia do Estado em 2024, de acordo com a Firjan, é a construção, com taxa de 4,3%. O resultado será alavancado pela continuidade de investimentos em infraestrutura e desenvolvimento urbano. Ainda de acordo com a previsão da federação, o setor de serviços crescerá 2,2%, beneficiado pela melhoria do mercado de trabalho.