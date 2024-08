Americanas informou que "segue pagando seus fornecedores rigorosamente em dia e sem atrasos" - REPRODUÇÃO

Publicado 30/08/2024 13:33

O Shopping Iguatemi entrou com uma ação de despejo na Justiça contra as Americanas, para reaver dívidas de aluguéis. A ação envolve a loja da varejista no endereço do Iguatemi na avenida Brigadeiro Faria Lima, na capital paulista, e seu valor é de R$ 2.978.737,80. Desde o início de 2023, a Americanas está em recuperação judicial.

O processo, proposto pela Condomínio Shopping Center Iguatemi, que administra as comercializações de espaços do empreendimento, tramita na 33ª Vara Cívil do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

O pedido teve entrada no dia 2 de julho deste ano, e, segundo a última movimentação, de quarta-feira, 28, está pronto para análise do juiz.

A loja em questão fica em um dos pontos mais valorizados pelo comércio na cidade de São Paulo.

O contrato de aluguel é de 1981 e a loja fica logo na entrada do shopping, à direita de quem acessa o empreendimento à pé, em um modelo conhecido no mercado como "âncora", devido à sua grande metragem.

Embora a Americanas seja alvo de vários processos de despejo por falta de pagamento de aluguéis, segundo consulta feita pela reportagem no site do TJ-SP, o ponto do Shopping Iguatemi não possui dívidas dessa natureza atualmente, diz a varejista.

"A Americanas segue pagando seus fornecedores rigorosamente em dia e sem atrasos", disse a Americanas, em nota.

A varejista diz que a unidade do Shopping Iguatemi permanece aberta e que já apresentou a sua defesa na ação de despejo.

"A Americanas reitera que os créditos concursais referentes à recuperação judicial estão devidamente endereçados no cronograma de pagamentos já em execução", informa a empresa.

A lista de credores divulgada em junho pela Americanas indica oito créditos devidos a CNPJs atrelados a Condomínio Shopping Center Iguatemi. Além da Faria Lima, existem pendências em Campinas, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto (no Estado de São Paulo), além do Rio de Janeiro (RJ), Campina Grande (Paraíba), Fortaleza (Ceará) e Maceió (Alagoas). O montante chega a R$ 1,081 milhão, sendo que o maior valor é o da loja da Faria Lima, de R$ 662.273,73.

Procurado, o Shopping Iguatemi informou que não comenta processos em andamento.

Recuperação judicial

A Americanas entrou com pedido de recuperação judicial em 19 de janeiro de 2023. A dívida da empresa é de aproximadamente R$ 43 bilhões. Essa dívida é composta por obrigações com uma variedade de credores, incluindo bancos, fornecedores e detentores de títulos de dívida.

Entre os principais credores bancários estão instituições financeiras de grande porte, como o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú Unibanco e Santander, além de outros bancos e instituições financeiras nacionais e internacionais.

A dívida com fornecedores também representa uma parcela significativa do passivo da empresa.