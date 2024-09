Recursos são provenientes do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações - BNDES Funttel - Divulgação/BNDES

Recursos são provenientes do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações - BNDES FunttelDivulgação/BNDES

Publicado 02/09/2024 19:09

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento no valor de R$ 30 milhões para o plano de inovação 2024-2025, voltado ao desenvolvimento de novos produtos de telecomunicações da Datacom, localizada em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre.

Os recursos são provenientes do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações - BNDES Funttel - e representam cerca de 89% do projeto da Datacom, com valor total de R$ 33,7 milhões. O objetivo é ampliar a ação da empresa em mercados em que ela já está presente, bem como permitir a oferta de soluções de telecomunicações mais completas com tecnologia nacional.

O investimento será usado na contratação de quadros qualificados para pesquisa e desenvolvimento (P&D). A expectativa é que sejam criados 21 novos empregos, sendo oito em P&D. Com isso, a empresa passará a ter um quadro de 450 empregados, dos quais 103 dedicados à pesquisa.

A empresa, fundada em 1998, tem uma fábrica com 3 mil m2 e capacidade de produção de mais de 30 mil equipamentos por mês. Investiu na criação de produtos com tecnologia própria e engenharia nacional. E possui quatro softwares registrados no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI).

"Os recursos serão muito importantes para viabilizar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos de redes", disse Antonio Carlos T. Porto, presidente da Datacom.

"Operações como esta da Datacom são o exemplo de que temos capacidade de produzir tecnologia aqui no Brasil, isso quer dizer, temos as pessoas e os recursos", afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.