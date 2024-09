Resultado que ficou próximo da mediana das estimativas do mercado - Reprodução

Publicado 03/09/2024 09:41

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro registrou alta de 1,4% no segundo trimestre de 2024 ante o primeiro trimestre, informou nesta terça-feira, 3, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado ficou perto do teto das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, que variavam de 0,4% a 1,6%, com mediana em 0,9%.



Na comparação com o segundo trimestre de 2023, o PIB apresentou alta de 3,3%, resultado que ficou acima da mediana das estimativas do mercado (2,6%). As previsões iam de 1,4% a 4,0%. Ainda segundo o instituto, o PIB do segundo trimestre de 2024 totalizou R$ 2,888 trilhões.



Revisões



O IBGE revisou o Produto Interno Bruto do primeiro trimestre de 2024 ante o quarto trimestre de 2023, que passou de 0,8% para 1%. O instituto revisou ainda o PIB do quarto trimestre de 2023 ante o terceiro trimestre de 2023 de -0,1% para 0,2%. O órgão também revisou a taxa do PIB do segundo trimestre de 2023 ante o primeiro trimestre de 2023, de 0,9% para 0,7%.



Os dados foram divulgados pelo IBGE, que anunciou nesta terça os resultados das Contas Nacionais Trimestrais.