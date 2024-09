Setor de saúde teve um lucro líquido de R$ 5,6 bilhões no primeiro semestre de 2024 - Reprodução

Setor de saúde teve um lucro líquido de R$ 5,6 bilhões no primeiro semestre de 2024Reprodução

Publicado 03/09/2024 16:43

A sinistralidade, um indicador chave para o desempenho operacional das operadoras médico-hospitalares, retomou o patamar pré-pandemia, período em que o setor apresentava bons resultados em termos de lucratividade e retorno financeiro. A avaliação foi feita por Washington Alves, gerente de Habilitação e Estudos de Mercado da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que divulgou nesta terça-feira, 3, as informações financeiras das operadoras de planos de saúde e administradoras de benefícios nos dois primeiros trimestres de 2024.

"A sinistralidade das grandes operadoras está retornando ao patamar da pré-pandemia, demonstrando a melhora do setor como um todo", aponta Alves, assinalando que o resultado financeiro apresentado pelo setor no período definitivamente foi o grande destaque.

O setor de saúde teve um lucro líquido de R$ 5,6 bilhões no primeiro semestre de 2024, uma alta de 180% ante os R$ 2 bilhões registrados no mesmo período de 2023. No segundo trimestre do ano, o lucro líquido foi de R$ 2,2 bilhões, alta em relação aos R$ 1,1 bilhão no segundo trimestre de 2023 e ao prejuízo registrado de R$ 1,5 bilhão no mesmo período de 2022.

Alves ressalta que, apesar da melhoria ser um motivo de celebração para o setor, o desempenho financeiro não é homogêneo, sendo impulsionado principalmente pelos grandes players. No entanto, ele observa que, mesmo desconsiderando os resultados das grandes e pequenas empresas, ainda houve uma melhoria.

Ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), ele afirmou que não é uma preocupação para a ANS que esses dados sejam puxados majoritariamente por algumas operadoras específicas, apontando que não há influência necessariamente na sustentabilidade do setor a longo prazo.

No segundo trimestre, houve melhoria em todas as operadoras, exceto nas de autogestão, aquelas que não comercializam seus planos no mercado aberto, mas sim para grupos específicos.

"Essa situação merece atenção especial, pois não estamos analisando um caso isolado, mas uma tendência preocupante. A discussão sobre o futuro das autogestões se intensifica, visto que a queda observada não se restringe a uma única operadora, mas é um fenômeno comum a várias delas neste ano, indicando resultados abaixo do esperado", avalia Alves.

Para o terceiro trimestre, ele disse que há a expectativa de um recuo no resultado financeiro, sem especificar a magnitude desse recuo. Isso se deve à sazonalidade do segundo e terceiro trimestres, períodos mais frios que geralmente registram um aumento nas doenças respiratórias, impactando negativamente o resultado financeiro das operadoras em comparação com o primeiro e último trimestres. Com a chegada do verão, a ANS espera que as companhias retomem bons resultados no quarto trimestre.