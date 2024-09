Ministro da Fazenda, Fernando Haddad - Arquivo/Vinicius Loures/Agência Câmara

Publicado 04/09/2024 09:20

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, atribuiu o forte crescimento da economia brasileira à "qualidade" do ajuste fiscal feito pela pasta, que se focou "em quem deixou de pagar impostos." "O resultado dessa política é que você consegue fazer o ajuste sem prejudicar o crescimento econômico", disse Haddad, em entrevista à GloboNews na manhã desta quarta-feira, 4

Segundo o ministro, a ideia de fazer um ajuste cobrando da população pobre prejudica o consumo e o investimento, mas a agenda da Fazenda permitiu o crescimento dessas duas variáveis e o controle da inflação.

Ele repetiu que a pasta "abriu a caixa-preta" dos grupos econômicos no Brasil quando aprovou a sua agenda de aumento da arrecadação. "Eram quase 2% do PIB a menos em arrecadação em virtude desses 'campeões' que se apropriaram do Orçamento", disse.