Índice dos gerentes de compras (PMI) mede a atividade conjunta dos setores industrial e de serviços do Brasil - Reprodução

Publicado 04/09/2024 12:03

O índice dos gerentes de compras (PMI) sobre a atividade conjunta dos setores industrial e de serviços do Brasil caiu para 52,9 pontos em agosto, após ter atingido em julho a marca dos 56,0 pontos - maior nível em 25 meses -, segundo dados divulgados pela S&P Global. Leituras superiores a 50 pontos sugerem expansão, enquanto valores menores indicam contração.

O declínio no PMI composto refletiu a queda na produção industrial, dado que a atividade de serviços aumentou novamente, mas no ritmo mais fraco desde abril.

Os novos pedidos agregados cresceram em agosto, mas no ritmo mais lento da sequência atual de oito meses de expansão. Foram observados aumentos mais brandos tanto em empresas do setor industrial e de serviços. Ainda assim, as empresas continuaram contratando funcionários, diante do crescimento das vendas e de expectativas otimistas sobre a atividade nos próximos meses.

A inflação no valor dos insumos acelerou, principalmente na indústria, embora as empresas de serviços também tenham registrado aumento acelerado nas despesas.

"Os preços cobrados por bens e serviços brasileiros aumentaram à segunda taxa mais acelerada em um ano e meio, atrás do mês de julho. Os fabricantes notaram um aumento mais acentuado do que as empresas de serviços", disse a S&P Global.