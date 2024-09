Empresários temem ficar sem clientes - Pixabay

Empresários temem ficar sem clientesPixabay

Publicado 04/09/2024 09:44 | Atualizado 04/09/2024 09:45

Quem empreende sabe que a falta de clientes prejudica a sustentabilidade do negócio, comprometendo as vendas e a expansão da empresa. De acordo com a última edição da Pesquisa Pulso, realizada pelo Sebrae, essa tem sido a maior preocupação dos donos de pequenos negócios, chegando a 34%, ultrapassando o aumento de custos que era considerado o maior desafio para gestão da empresa, hoje com 28%.

O gerente de Acesso a Mercados do Sebrae, Ivan Tonet, explica que para vender mais e melhor, o empreendedor deve monitorar constantemente o seu mercado de atuação, mesmo que já tenha uma empresa há mais tempo em operação.

"Para vender bem, o empresário precisa entender onde ele atua. Fazer pesquisa de mercado, avaliar a concorrência e estar atento às tendências, às novidades e às mudanças no comportamento do consumidor. Isso vale para quem está iniciando uma jornada empreendedora ou já tem uma empresa", alerta.

Tonet explica que boas vendas são resultado de uma série de fatores que incluem desde aspectos relacionados ao produto e à sua diferenciação, passando por uma definição de estratégia de preço, escolha da praça, ou seja, onde vai vender e como vai promover o negócio.



"Com o mercado digital, o dono de um pequeno negócio tem que entender que mesmo que vá vender localmente, ele tem concorrentes globais dentro de marketplaces. Por isso, é preciso identificar bem onde está o seu público. Em um e-commerce, por exemplo, é possível priorizar vendas em uma localidade diferente, a partir da análise de capacidade de atendimento e entrega", explica Ivan Tonet.

Comprar bem para vender bem

Segundo Tonet, a relação com os fornecedores de produtos ou insumos para a empresa merece uma atenção especial porque impacta diretamente a qualidade dos produtos e serviços, na precificação e na gestão do estoque.

"Saber negociar, fazer parcerias estratégicas ou até mesmo buscar um fornecedor exclusivo, se for o caso de um produto diferenciado, é um ponto muito importante para vender mais e melhor, tendo lucro e constância nas vendas", sugere.

Clique aqui para se inscrever gratuitamente no curso on-line "Como definir preço de venda – o valor dos seus produtos e serviços" (incluir link 3) ou aproveitar a oportunidade de melhorar o gerenciamento do seu estoque com o curso on-line "Mantendo o estoque em dia: otimização e lucro garantido"

Meu negócio está estagnado. E agora?

Na opinião de Ivan Tonet, um pequeno negócio não fica estagnado por acaso. "Perder clientes é normal, mas quando isso compromete a sustentabilidade do negócio é hora de verificar se há algum novo competidor no mercado, mesmo que não seja no mesmo segmento. Monitorar a concorrência é sempre importante, como também avaliar mudanças no comportamento do consumidor e movimentos que possam indicar uma rejeição ao seu negócio ou solução", pontua.

Tonet acrescenta que acompanhar a operação do negócio de perto, saber ouvir os clientes e participar de eventos e feiras de negócios também contribuem para realizar boas vendas.

"O empreendedor deve se atualizar constantemente, conhecer como novas tecnologias estão influenciando o mercado e buscar oportunidades de trazer inovação para que o negócio chegue em um público que antes ele não chegava", conclui.