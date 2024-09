Endividamento segue como motivo de alerta para o setor - Divulgação

Publicado 11/09/2024 10:54 | Atualizado 11/09/2024 10:55

Rio - Cerca de 65% dos bares e restaurantes no estado do Rio de Janeiro não registraram lucro no mês de julho. Dos estabelecimentos entrevistados, 28% tiveram prejuízo e 37% operaram em equilíbrio financeiro, enquanto apenas 35% conseguiram lucrar. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro (Abrasel RJ).

O levantamento também mostra que, para 32% dos estabelecimentos, o faturamento de julho foi superior ao de junho; para 34%, o resultado foi equivalente, e 32% registraram queda. Entre os principais fatores que contribuíram para os prejuízos estão a queda nas vendas e a redução no número de clientes, apontados como as maiores causas pelos empresários.



Outro dado relevante é que 47% dos estabelecimentos não conseguiram aumentar os preços nos últimos 12 meses. Dos que fizeram reajustes, 44% ajustaram conforme ou abaixo da inflação, enquanto apenas 9% conseguiram aumentar os preços acima da inflação.



O endividamento continua sendo um desafio para o setor: 37% das empresas têm pagamentos em atraso. Dentre essas, 70% devem impostos federais, 49% estão em débito com impostos estaduais e 39% enfrentam dificuldades com fornecedores de insumos, como alimentos e bebidas.

Além disso, 36% têm contas de serviços públicos em atraso, 33% possuem empréstimos bancários pendentes, e 27% enfrentam débitos com encargos trabalhistas e previdenciários e aluguel. Outros 21% estão em atraso com taxas municipais, 9% devem a fornecedores de equipamentos e serviços, e 6% têm dívidas com os funcionários. O levantamento foi realizado entre os dias 19 e 26 de agosto.



Pedro Hermeto, presidente da Abrasel RJ, avaliou o cenário com preocupação: "A pesquisa mostra que o setor ainda enfrenta grandes desafios, mesmo em um período de recuperação econômica. A dificuldade em reajustar preços e a alta taxa de endividamento são barreiras significativas. Estamos empenhados em trabalhar junto aos empresários e ao poder público para encontrar soluções que ajudem a reverter esse quadro."