Setor de franquias registra crescimento expressivo no Rio de Janeiro - Reprodução

Setor de franquias registra crescimento expressivo no Rio de JaneiroReprodução

Publicado 16/09/2024 13:43

O o setor de franquias brasileiro registrou um crescimento nominal de 15,8% no primeiro semestre deste ano frente a igual período de 2023. É o que revela a Pesquisa Trimestral de Desempenho do setor feita pela Associação Brasileira de Franchising (ABF). De acordo com o levantamento, a receita nos seis primeiros meses do ano passou de R$ 105,107 bilhões para R$ 121,766 bilhões.



O Rio de Janeiro segue num cenário semelhante. O setor no Estado faturou mais de R$ 11,7 bilhões no 1º semestre de 2024, o que representa um aumento de 13,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já em número de operações, o mercado de franquias no Rio ficou estável, chegando a um total de 18.303 unidades. Os bons resultados demostram a recuperação do setor e da economia fluminense, além de evidenciar a alta procura das marcas de franquias pelo Estado.



Tendo em vista a expansão do volume de unidades e de redes, o setor de franquias segue empregando diretamente mais pessoas. De acordo com a pesquisa, a mão de obra empregada pelo setor passou de 1,612 milhão para 1,674 milhão, o que representa uma alta de 3,85%. No Rio, houve um acréscimo de 1,4%, o que representa 162.770 mil empregos em todo Estado.



O bom desempenho do varejo e do setor de serviços no período também favoreceram o franchising, que cresceu um pouco acima do setor varejista em geral. Entre os segmentos, Alimentação, Saúde, Beleza e Bem-Estar e Serviços e Outros negócios registraram os três melhores desempenhos do Estado. Mesmo com a Páscoa ocorrendo em março, o setor continuou se beneficiando no segundo trimestre da demanda aquecida das pessoas por cuidados estéticos, valorização do bem-estar e do convívio social.



A Região Sudeste é a economicamente mais desenvolvida e densamente povoada do País, o que a torna um polo estratégico para o setor de franquias. O Rio de Janeiro é o segundo maior mercado de franquias brasileiro, contribuindo com mais de 9% de participação em faturamento e unidades.