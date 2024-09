Brasileiros gastaram R$ 61,4 bilhões em refeições fora de casa ou via delivery - Reprodução/Agência Brasil

Publicado 17/09/2024 11:29

O cenário de alimentação fora de casa ou através de delivery no Brasil continua a apresentar resultados impressionantes, refletindo uma mudança significativa nos hábitos dos consumidores. De acordo com a pesquisa Crest [Consumer Eating Share Trends], realizada pelo Instituto Foodservice Brasil (IFB), os brasileiros gastaram aproximadamente R$ 61,4 bilhões em refeições fora de casa ou via delivery no segundo trimestre deste ano. Este valor representa um crescimento de 3% em comparação a 2023, estabelecendo um recorde histórico para o setor.

Com o aumento do PIB, comer fora se tornou uma prática cada vez mais comum. A variedade de opções, que vai de fast food e porções a lanches até refeições completas, atende a diferentes gostos e orçamentos, tornando essa tendência uma parte central do cotidiano. Dados do IBGE mostram que os brasileiros gastam cerca de 25% de sua renda com alimentação fora de casa ou delivery, evidenciando o apelo das refeições prontas e a demanda crescente por conveniência e qualidade.