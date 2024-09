Banco tem acesso a bilhões de reais para devolver a milhões de brasileiros - Reprodução

Publicado 19/09/2024 14:57

Segundo dados divulgados pelo Banco Central, 931 mil pessoas têm mais de R$ 1.000,01 para serem recuperados no Sistema de Valores a Receber (SVR) do Banco Central. Segundo a instituição, mais de R$ 8,5 bilhões estão disponíveis no sistema. Além disso, o BC informou que 5,1 milhões de pessoas têm entre R$ 100,01 e R$ 1.000 esquecidos.

No último dia 12, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que autoriza o governo a recolher os valores que não foram resgatados pelos titulares das contas. Ao todo, o Banco Central disponibilizou R$ 5,6 bilhões para 20,6 milhões de pessoas físicas, e mais R$ 2 bilhões a 1,6 milhão de pessoas jurídicas no Sistema de Valores a Receber, iniciado em 2022. R$ 7,7 milhões já foram devolvidos.



Ao DIA, a especialista em finanças e CEO da Double Check Consultoria, Daniela Pederneiras, explica sobre como pode ser feito o saque dos valores a receber, e como fazer para não perder esta quantia para o Tesouro Nacional.

"Para resgatar o valor através do sistema do Banco Central, é necessário ter uma chave Pix. Caso a pessoa não possua, será necessário entrar em contato com a instituição financeira para saber o procedimento de resgate. Após a publicação da Lei, as pessoas terão até 30 dias para resgatar o dinheiro. Caso não façam, será direcionado para o Tesouro Nacional. Após isso haverá prazo para contestação e os pedidos dos valores serão feitos na justiça. Em resumo, recomendo que todos entrem no site do banco central e não deixem para depois", explica Daniela.



A especialista fala sobre o que leva as pessoas a esquecerem valores. Em um dos casos, uma pessoa física tem R$ 11,2 milhões para resgatar no SVR. "Primeiramente, muitos cidadãos não têm conhecimento sobre a existência desse sistema, o que resulta em falta de busca ativa por valores a receber. Além disso muitos também tendem a subestimar a importância de pequenas quantias, acreditando que não valem a pena serem reclamadas", complementa.



Daniela também dá dicas sobre o que fazer para que as pessoas não esqueçam o dinheiro na conta, e também alerta para possíveis golpes. "Para não esquecer dinheiro em conta, é sempre bom adotar um controle financeiro recorrente. Uma outra prática é entrar no site do banco Central com frequência e verificar se possui algum dinheiro esquecido. O Banco Central chama atenção para os golpistas que muitas vezes se aproveitam da situação, prometendo ajuda com o resgate para pegar os dados pessoais das pessoas", alerta Daniela.