Campos Neto disse que BC já identificou um efeito das bets sobre a inadimplência - Foto: Agência Brasil

Publicado 24/09/2024 12:38

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, citou nesta terça-feira, 24, durante a Brazil Conference, do Banco Safra, em São Paulo, que há percepção de alguma piora "na ponta" no mercado de crédito do País, especialmente entre a população de renda mais baixa. Em um âmbito mais amplo, porém, a avaliação do presidente do BC é que o mercado de crédito se mostrou mais forte do que o inicialmente esperado neste ano.

"Quando a gente olha a baixa renda na ponta, tem um pouquinho de piora", disse Campos Neto, que, em seguida, traçou uma possível correlação entre esse cenário e o mercado das bets, as apostas esportivas on-line, no País. "É um tema muito relevante e que tem sido falado sobre o comprometimento da renda das famílias nesses sites de apostas", disse Campos Neto, citando que já há estudos indicando, por exemplo, que uma parcela considerável de pessoas beneficiárias do Bolsa Família estão colocando o dinheiro nas bets.

Assim, o crescimento dessas casas de apostas é uma questão que preocupa o Banco Central, de acordo com Campos Neto, que, no entanto, reforçou que o trabalho no BC nesta questão deve se limitar a ajudar o governo e o Congresso com dados.

"Uma coisa que tem gerado preocupação na ponta é que o crescimento é muito grande. A gente consegue mapear o que foi feito de Pix para esses sites de apostas e o crescimento de janeiro até hoje é muito grande", detalhou Campos Neto, que cita ainda que o chamado "tíquete médio" dessas transações já subiu mais de 200%.

"Já começamos a ter a percepção de um efeito disso bets sobre a inadimplência na ponta", disse o banqueiro central. "O crédito segue muito bem e saudável, mas tem esses pontos de atenção", reforçou.