Os voos nacionais registraram a marca de 8 milhões de passageiros Rovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 24/09/2024 18:07

Nunca antes na história da aviação civil brasileira os aeroportos movimentaram tantos passageiros no mês de agosto como observado em 2024. De acordo com dados divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o Brasil registrou mais de 10,1 milhões de turistas no modal aéreo. O número corresponde à soma de viajantes transportados no mercado doméstico e internacional e representa crescimento de 0,7% no indicador na comparação com o mesmo período de 2023. Nos oito primeiros meses deste ano, a aviação movimentou 77,1 milhões de pessoas, alta de quase 4% no acumulado.



Em voos nacionais, a movimentação de passageiros em agosto somou 8 milhões, enquanto a internacional ultrapassou a marca de 2,1 milhões. Para o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o resultado é a soma de investimento realizado pelo governo federal no setor aliado ao excelente momento que atravessa a economia do país. Segundo ele, "o trabalho conjunto dos Ministérios de Portos e Aeroportos, do Turismo, da Embratur e de todos os agentes do modal tem elevado a oferta de novos voos regionais, com foco na ampliação de aeroportos regionais, o que tem consolidado, cada vez mais, a aviação brasileira".



Mercado em expansão

O principal destaque do setor aéreo em agosto foi o transporte de passageiros no mercado internacional. Com alta de aproximadamente 14%, entre embarque e desembarque, os terminais aeroportuários pelo país movimentaram 2,1 milhões de turistas. Esse foi o melhor resultado para o mês desde 2000, quando teve início a série histórica. Na soma dos oito meses deste ano, a alta alcança 19%, o que reforça o bom momento no qual o modal atravessa.



Com quase 147 mil passageiros transportados, a rota Santiago, no Chile, Guarulhos, em São Paulo, foi a que apresentou a maior movimentação no período, seguidas por Guarulhos/Buenos Aires, na Argentina (98 mil) e Guarulhos/Madrid, na Espanha (77 mil). Fora do eixo Rio/São Paulo, o trecho com grande movimentação de turista foi Santiago/Florianópolis, em Santa Catarina, com 44,5 mil viajantes.



O mercado internacional apresentou dados positivos em todos os indicadores. O número de voos, por exemplo, cresceu 15% em agosto, quando foram registradas mais 12 mil decolagens. Ao longo deste ano, o aumento supera os 16%, com quase 93 mil voos realizados nesse mercado. A movimentação de carga também bateu recorde no mês, com 75,7 mil toneladas transportadas, aumento de 16,1% frente aos dados apurados no mesmo período de 2023.