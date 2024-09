Levantamento da Serasa mostra queda no número de dívidas em aberto - Reprodução

Levantamento da Serasa mostra queda no número de dívidas em abertoReprodução

Publicado 24/09/2024 16:38

Dados do Indicador de Recuperação de Crédito da Serasa Experian, primeira e maior datatech do Brasil, revelaram que, do total de dívidas negativadas em abril de 2024, 60,8% foram pagas ou renegociadas pelos consumidores inadimplentes em até 60 dias do mês de referência. O número representa uma queda de 1.9 pontos percentuais em relação ao mês anterior.

“Apesar de mais baixa do que anos anteriores, a taxa de juros do país e a inflação ainda apertam o orçamento das famílias, reduzindo sua capacidade de honrar compromissos financeiros. Além disso, as incertezas econômicas têm levado os consumidores a priorizarem gastos essenciais, adiando o pagamento de dívidas.”, comenta o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi.



Na análise por setores, o segmento de “Bancos e Cartões” foi o mais elegido pelos brasileiros na hora de liquidar os débitos (69,4%). “Utilities”, que contempla contas de água, gás e energia, ficou em segundo lugar, com 64,1% dos débitos liquidados em até 60 dias do vencimento em abril.



Em relação ao valor das dívidas, aquelas acima de R$ 10 mil (71,6%) foram as mais quitadas por consumidores inadimplentes em até 60 dias do vencimento ocorrido em abril. Em seguida, estavam as contas custando entre R$ 500 e R$ 1.000 (60,9%) e as até R$ 500 (60,8%). Por último, ficaram as contas entre R$ 2 mil e R$ 10 mil (57,3%) e 1.000 a R$ 2 mil (56,8%).



O indicador também mostrou que as contas com 30 dias de atraso foram as com maior índice de pagamentos no período (76,8%), seguida por aquelas com 60 dias (61,5%), 90 dias (42,1%) e 180 dias (34,5%). As dívidas com vencimento de 1 ano (27,3%) e mais de 1 ano (16,0%) foram as menos escolhidas pelos consumidores inadimplentes para serem sanadas.