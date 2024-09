Pesquisa revelou que quase 60% das apostas on-line são feitas por homens - Joédson Alves/Agência Brasil

Pesquisa revelou que quase 60% das apostas on-line são feitas por homensJoédson Alves/Agência Brasil

Publicado 26/09/2024 11:26

Sondagem do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) feita com 1.076 pessoas, entre os dias 18 e 20 de setembro, mostra que os gastos anuais com as apostas on-line chegam a R$ 2 bilhões na Região Metropolitana do Rio, o que representa a venda de dois Natais e meio. De acordo com a pesquisa, 24,8% dos entrevistados declararam já ter jogado nas bets, o equivalente a dois milhões de pessoas por mês.

Dos 24,8% que declararam já ter feito apostas on-line, 67,4% afirmaram que a principal motivação para o jogo é a chance de ganhar um dinheiro rápido. Já 23,3% informaram que jogam por diversão.

Perfil dos apostadores

A pesquisa revela que as pessoas do sexo masculino (58,1%) são a maioria dos apostadores, sendo que 38,7% com idades entre 25 a 34 anos.

Dos que apostaram, 56% têm renda mensal de até dois salários mínimos e 75,5% têm o ensino médio completo.