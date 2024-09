Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto - Reprodução/Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

Presidente do Banco Central, Roberto Campos NetoReprodução/Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

Publicado 26/09/2024 13:59

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quinta-feira, 26, que o avanço das apostas esportivas, as bets, no País pode levar a um aumento da inadimplência, que pode ser um problema à frente. Ele explicou que a instituição ainda trabalha para analisar esse fenômeno e pode ajudar o governo a encontrar soluções.

"A gente ainda está na análise de tentar entender o impacto disso no crédito, se a gente tiver uma inadimplência grande na ponta, aí a gente vai ter que pensar o que essa inadimplência na ponta significa para o Banco Central", disse Campos Neto, durante uma entrevista coletiva para comentar o Relatório Trimestral de Inflação (RTI), em São Paulo.

Para o BC, ele explicou, é importante saber como e se esse processo vai ter impacto na função de reação. Ainda não há uma análise sobre o que esse processo significa na inflação ou no crescimento, disse.

Falando sobre o estudo feito pela instituição esta semana, que fez uma radiografia sobre o uso das bets no País, Campos Neto disse que a maior parte das transferências são feitas via Pix, enquanto o cartão deve representar algo como 10% a 15% nas apostas. Ele ressaltou que o volume de transferências para bets cresceu muito.

O presidente do BC acrescentou que uma preocupação é a possibilidade de se conectar o crédito diretamente nas apostas, por exemplo, via wallets. "A gente acha que ter um canal de crédito e um canal de apostas muito conectado pode levar a uma inadimplência um pouco maior", disse.