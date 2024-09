Edifício sede da Petrobras no Centro do Rio - Fernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 26/09/2024 13:16

O diretor de Processos Industriais e Produtos da Petrobras, William França, detalhou nesta quinta-feira, 26, que a estatal vai investir cerca de US$ 2,5 bilhões na manutenção em refinarias nos próximos quatro anos. França fez a afirmação na premiação dos fornecedores da empresa na ROG.e 2024, a Rio Oil & Gas, maior evento local do setor, que acontece essa semana no Rio de Janeiro.

Em discurso, França prometeu forte observância à segurança nas unidades de refino da companhia, cujas paradas afetam diretamente os volumes de produção e, por isso, devem ter calendário e duração estratégicas.