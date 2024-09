Procurador pode substituir o segurado do INSS, desde que algumas regras sejam seguidas - INSS/Divulgação

Procurador pode substituir o segurado do INSS, desde que algumas regras sejam seguidasINSS/Divulgação

Publicado 28/09/2024 05:00

O cadastro de um procurador permite que o segurado do INSS receba o benefício ou realize a prova de vida, em casos de ausência, moléstia contagiosa ou impossibilidade de locomoção do titular. A procuração pode ser pública (feita em cartório) ou particular. O documento público somente é exigido nos casos em que o titular ou o procurador não for alfabetizado ou por algum motivo não puder assinar.



Quais as situações em que é possível cadastrar um procurador perante o INSS?



- Impossibilidade de locomoção e moléstia contagiosa;

- Ausência do titular por motivo de viagem nacional ou internacional;

- Recolhimento à prisão;

- Internação em casa de recuperação de dependentes químicos.

Documentos necessários para o cadastro



- Documentos de identificação do beneficiário e do procurador;

- Procuração pública ou particular ou formulário do INSS, que pode ser localizado no site do instituto. Lembrando que a procuração tem validade de 12 meses, podendo ser renovada por igual período;

- Termo de responsabilidade, tanto no caso de procuração pública ou particular.