Segundo a Serasa. maior renda implica em gastos mais elevados com o cartão de créditoReprodução de vídeo

Publicado 01/10/2024 13:15

Um levantamento inédito da Serasa Experian feito com base nas informações do Cadastro Positivo traz os dados sobre ticket médio e pontualidade de pagamento em relação ao cartão de crédito, considerando quebras como gênero, renda, região e idade.



Para essa linha de crédito, em um período analisado entre março de 2023 até março de 2024, o ticket médio atingiu seu segundo maior patamar do ano em março, no valor de R$ 1.416,58. Destaque também para o montante gasto em fevereiro de 2024, que atingiu o maior patamar, com um ticket médio de R$ 1.430,61.

Em termos de gênero, o ticket médio masculino foi maior que o feminino. Em março de 2024, os homens gastaram, em média, R$ 1.581,13 versus R$ 1.277,26. Esse padrão segue a mesma tendência na série histórica coletada.

Quanto maior a renda, maior o gasto no cartão. Na faixa acima de 10 salários mínimos, o ticket médio foi de R$ 3.745,67, em março de 2024. Na faixa de dois a três salários, R$ 1.071,05 e R$ 417,51 até um salário mínimo.

Olhando para as regiões do país, os tickets médios mais altos, em março de 2024, encontram-se, respectivamente, no Centro-Oeste e Sul com valores de R$ 1.556,80 e R$ 1.499,39. Já a região que apresenta o menor montante na fatura do cartão do crédito é o Norte com R$ 1.231,17.

A faixa etária com maior ticket é entre 36 e 50 anos, com um gasto médio de R$ 1.527,40, no período analisado. Já a de mais de 60 anos, apresentou o menor ticket com R$ 1.201,61. Na séria histórica, a faixa etária até 25 anos costuma ter o menor ticket médio.

Pontualidade de pagamentos



O Cadastro Positivo permite identificar a pontualidade de pagamentos dos brasileiros da sua fatura de cartão de crédito. De forma geral, a pontualidade ficou em 80,7% em março de 2024, Janeiro e fevereiro de 2024 obtiveram 80,9% e 81,2%, respectivamente.



“Com os dados do Cadastro Positivo, é possível termos acesso a mais informações e, com isso, entender de forma mais completa o comportamento do consumidor. Consequentemente, o risco de crédito pode ser mais bem avaliado por parte dos credores. Sabemos que o cartão de crédito é uma ferramenta importante para a população e para seu orçamento e ter informações sobre essa modalidade de crédito, como o ticket médio e pontualidade do pagamento, favorecem o sistema financeiro como um todo”, afirma Luiz Rabi, economista da Serasa Experian.



Em relação ao gênero, as mulheres tiveram 80,6% de pontualidade enquanto os homens obtiveram 80,8%.

Quando se analisa a renda, quanto maior, mais pontual são os pagamentos. Acima de dez salários mínimos, o percentual das parcelas pagas foi de 92,2%, em março de 2024. Para quem ganha entre dois e três salários-mínimos, a pontualidade cai para 75,4% e 70% para a faixa de renda de até um salário, em março.

O grupo acima de 60 anos apresentou o maior grau de pontualidade com 85,6%. Já os mais jovens, na faixa etária de até 25 anos tiveram menor taxa em março de 2024, com 61,1%.