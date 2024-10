Petrobras divulgou os dados nesta segunda-feira, 7 - Petrobrás/Divulgação

Publicado 07/10/2024 20:28

O Fator de Utilização das Refinarias (Fut) da Petrobras, em setembro, atingiu 96,8%, representando o melhor resultado mensal de 2024. Com isso, o acumulado do terceiro trimestre do ano alcançou o patamar de 95,2%, informou a companhia nesta segunda-feira, 7.

O Fut representa o volume de carga de petróleo processado em relação à carga de referência das refinarias, levando em conta os limites de projeto dos ativos, respeitando os requisitos de segurança, meio ambiente e qualidade dos derivados produzidos.

Segundo a Petrobras, no terceiro trimestre deste ano também foi registrado recorde de processamento de óleos do pré-sal nas unidades de destilação, com 73% da carga total processada, e recorde de produção de gasolina com volume de 6,38 milhões de m3 no trimestre. Em setembro, o pré-sal registrou a maior participação da sua história na produção total, de 79,7%.

A produção de asfalto da estatal também cresceu, alcançando 803 mil toneladas no trimestre, com recordes de produção em setembro na Refinaria Duque de Caxias (Reduc, RJ), com 32 mil toneladas; e na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar, PR), com 51 mil toneladas.

Para o diretor de Processos Industriais da Petrobras, William França da Silva, os resultados alcançados são fruto dos investimentos em projetos de modernização das unidades, da confiabilidade dos ativos, da otimização de processos e da aplicação de tecnologias inovadoras.

"Com os dados do trimestre, estamos demonstrando o compromisso da Petrobras com a eficiência e a rentabilidade de suas operações. As marcas foram alcançadas devido ao trabalho integrado de toda a companhia", disse França.