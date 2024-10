Abrasce comemora o aumento do número de marcas com lojas em shoppings - Divulgação

Publicado 08/10/2024 11:58

Um levantamento da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) aponta que 1.254 marcas inauguraram novas lojas em shoppings no segundo trimestre deste ano, representando um crescimento de 9,7% em relação ao mesmo período de 2023, quando 1.143 marcas anunciaram inaugurações.

De acordo com o estudo “O Varejo dos Shoppings: Marcas em Expansão”, os segmentos que mais expandiram entre abril e junho foram: Alimentação e Bebidas (26%), seguido por Vestuário (18%), Perfumaria e Cosméticos (7%), Artigos para o Lar, Decoração e Presentes (6%), Calçados (5%), Entretenimento (5%), Serviços Estéticos (4%), Relojoaria e Joalheria (4%), Acessórios (3%), Telefonia e Acessórios (3%), Óticas (2%) e Artigos Esportivos (2%).

A seguir estão as 10 primeiras colocadas, entre as 1.254 marcas que anunciaram inaugurações ao longo do 2T24, que mais inauguraram novas unidades entre todos os segmentos mapeados: 1ª Natura (Perfumaria e Cosméticos); 2ª Vivara / Life by Vivara (Relojoaria e Joalheria); 3 ª Fini (Alimentação e Bebidas); 4ª Milky Moo (Alimentação e Bebidas); 5ª Box Mania (Entretenimento); 6ª MBOX (Entretenimento); 7ª Bagaggio (Artigos de viagens); 8ª Gelato Borelli (Alimentação e Bebidas); 9ª Ice Cream Roll (Alimentação e Bebidas); e 10ª Touti Cosmetics (Perfumaria e Cosméticos).

Entre as marcas estreantes que ganharam destaque neste trimestre estão Casa Bauducco e Crepefy (ambas do segmento de Alimentação e Bebidas), Gigante da Colina (Artigos Esportivos), GrandVision by Fototica e Qóculos (ambas do segmento de óticas).

"Os resultados do segundo trimestre de 2024 evidenciam a força do setor de shopping centers, que não apenas viu a inauguração de 1.254 novas lojas e uma taxa de ocupação de 95,1%, mas também experimentou um crescimento de 2,2% no fluxo de visitantes. É extremamente encorajador observar o crescimento das marcas que ampliam suas operações, atraídas por um ecossistema dinâmico e em constante evolução. Hoje, os shoppings transcendem o conceito de simples espaços de compras, consolidando-se como centros de convivência e conveniência, oferecendo uma vasta gama de opções de lazer, entretenimento e serviços. Esse novo modelo de negócios tem se mostrado altamente atrativo para players que buscam oferecer experiências diferenciadas aos seus consumidores”, comenta Glauco Humai, presidente da Abrasce.