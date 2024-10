INSS mantém um ranking dos juros cobrados pelas instituições financeiras - Foto: Reprodução/Internet

Publicado 08/10/2024 11:50

O crédito consignado é uma modalidade de empréstimo na qual s aposentados, pensionistas e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) autorizam o desconto do empréstimo diretamente da folha de pagamento. O teto do consignado para os beneficiários permite taxas de juros mais baixas, de até 1,66% ao mês. Entretanto, antes de efetivar a contratação, é necessário entender que cada banco oferece uma taxa de juros diferente. O INSS disponibiliza um ranking das instituições financeiras e suas taxas, disponível no aplicativo ou no site Meu INSS . Não é preciso ter login e senha.Importante observar que o empréstimo pode comprometer até 45% do benefício, sendo 35% para empréstimo pessoal, 5% para cartão de crédito e 5% para cartão de benefício. No caso do Benefício de Prestação Continuada (BPC) o comprometimento da renda chega a 35%.Fique sempre de olho na porcentagem do salário que será comprometida para evitar um alto nível de endividamento. Veja como:- Acesse o site ou aplicativo Meu INSS;