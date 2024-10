Dia das Crianças também movimenta o mercado de trabalho do comércio varejista - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Dia das Crianças também movimenta o mercado de trabalho do comércio varejistaPedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 10/10/2024 17:09

O Dia das Crianças, que será comemorado no sábado, 12, deve movimentar R$ 752 milhões no comércio varejista do Rio de Janeiro, este ano. A estimativa é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que prevê uma concentração maior, no volume de vendas, nos segmentos de vestuário e calçados, seguidos pelos de eletroeletrônicos e brinquedos.

Confirmada a previsão da CNC, o resultado do Dia das Crianças, este ano, será 11,4% superior ao registrado em 2023, quando a previsão de vendas no Estado foi de R$ 675 milhões.

"Em volume de vendas, o Dia das Crianças, fica atrás apenas do Natal e do Dia das Mães. A contratação temporária, por necessidade de mão de obra extra em datas comemorativas, é sempre importante para o mercado de trabalho, por ser uma possibilidade de efetivação", avalia a secretária interina de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Fernanda Curdi.