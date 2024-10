Pesquisa mostra que apenas 20% dos empreendedores ouvidos estão com dívidas em atraso - Arquivo/José Cruz/Agência Brasil

Pesquisa mostra que apenas 20% dos empreendedores ouvidos estão com dívidas em atrasoArquivo/José Cruz/Agência Brasil

Publicado 11/10/2024 11:05

Os pequenos negócios tiveram, em agosto, o menor nível de inadimplência registrado desde abril de 2020. É o que aponta a 8ª edição da pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, realizada pelo Sebrae. Os números mostram ainda que 30% das empresas desse porte tiveram uma melhora no faturamento em comparação com o mesmo mês do ano passado – o melhor resultado verificado em pouco mais de um ano.

De acordo com o levantamento, 20% dos empreendedores ouvidos estão com dívidas/empréstimos em atraso, o que confirma uma melhora significativa do quadro de inadimplência de pequenos negócios no país. Em maio de 2020, essa proporção havia chegado a 40%.

Cerca de 60% dos donos de pequenos negócios ouvidos pelo Sebrae estão entusiasmados com o futuro. Ao mesmo tempo, caiu a proporção dos empreendedores que ainda se mostram “preocupados com o que está por vir.”