Expo Franchising ABF Rio vai acontecer em novembro, no Riocentro.Divulgação

Publicado 16/10/2024 12:42

O setor de franquias brasileiro registrou um crescimento nominal de 15,8% no primeiro semestre deste ano

frente a igual período de 2023. Já o Rio de Janeiro segue num cenário semelhante. O franchising no Estado faturou mais de R$ 11,7 bilhões no 1º semestre de 2024, o que representa um aumento de 13,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. É o que revela a Pesquisa Trimestral de Desempenho do setor feita pela Associação Brasileira de Franchising (ABF). De acordo com o levantamento, a receita nos seis primeiros meses do ano passou de R$ 105,107 bilhões para R$ 121,766 bilhões.

Para mostrar o poder do empreendedorismo no Estado e auxiliar na busca por negócios de sucesso por meio das franquias, os empresários fluminenses e de todo o País terão a oportunidade de participar da Expo Franchising ABF Rio, feira do setor que acontecerá de 7 a 9 de novembro de 2024, no

Anfiteatro do Riocentro, em Jacarepaguá.

Em sua 17ª edição, com mais de 3 mil m² de área, a Expo Franchising ABF Rio aumentou em 20% seu tamanho e traz diversas novidades, oferecendo oportunidades para investidores interessados em abrir o próprio negócio, conhecer o sistema de franquias nos mais diferentes modelos, como home based, lojas tradicionais, quiosques, entre outros, para se investir individualmente, em família ou em grupo. O

evento é realizado pela Associação Brasileira de Franchising Seccional Rio de Janeiro (ABF Rio).

A Expo Franchising ABF Rio traz mais de 100 marcas expositoras de franquia, sendo mais de 10% estreantes, com investimento inicial que varia de R$ 10 mil até mais de R$ 2 milhões, nos mais variados segmentos, tais como Alimentação, Casa e Construção, Comunicação, Informática e Eletrônicos (Tecnologia), Educação, Entretenimento e Lazer, Hotelaria e Turismo, Limpeza e Conservação, Moda, Saúde, Beleza e Bem-Estar, Serviços e Outros Negócios.

Com ênfase no conceito de hub de negócios, a organização espera receber mais de 15 mil visitantes, que terão a oportunidade de conhecer de perto franquias de acordo com o seu perfil e capacidade de investimento.

Entre as marcas estreantes nesta edição estão Anjo Colchões, Balcão Urbano, Credfácil, Espaço Facial, Lavanderia 60 Minutos, Laveself, Paggo Market, Soulier, Trans Obra, entre outras. Além disso, franquias veteranas também apresentam suas novidades, como Bob´s, Espetto Carioca, Grupo Trigo (China in Box, Gendai, Koni,LeBonTon e Spoletto), iGUi e Tratabem, Megamatte, Unhas Cariocas e YES! Idiomas.