Aniversário Guanabara começa nesta quarta-feiraDivulgação/Fernando Souza

Publicado 21/10/2024 20:49

A partir desta quarta-feira (23), o Guanabara dá início à tradicional Campanha de Aniversário, consolidada como um dos maiores eventos do varejo no Rio de Janeiro. Para celebrar a data com mais conforto, a rede estendeu o período de ofertas e, este ano, serão 50 dias. O mix de promoção também foi ampliado e será possível adquirir mais de seis mil produtos com descontos exclusivos nas 27 lojas distribuídas pelo Rio, Grande Rio e Baixada Fluminense.

A ampliação do período de ofertas e a abertura antecipada das lojas, no primeiro dia (às 7 horas), visam garantir uma experiência ainda mais confortável para os clientes, já que terão um período maior para irem até as lojas, e o início do expediente mais cedo permite que o cliente evite filas para entrar.

De acordo com a rede, o quadro de funcionários foi ampliado com mais mil funcionários para facilitar o atendimento e garantir uma reposição rápida de produtos nas gôndolas. Paletes estarão dispostos por todo o salão de vendas, facilitando o acesso às ofertas.

Com mais de mil fornecedores parceiros e uma frota de 392 caminhões próprios realizando até 1400 viagens diárias, o abastecimento será contínuo para garantir a disponibilidade de produtos e o rápido reabastecimento das lojas durante todo o período da promoção. Este ano, mais de 23 mil pessoas estão envolvidas na operação.

As promoções estarão disponíveis diariamente no site da empresa e nas redes sociais oficiais dos Supermercados. Os clientes também podem cadastrar seu CPF e número de telefone no site da rede para receber as ofertas diretamente pelo WhatsApp.

A rede aceita todos os cartões de crédito, além dos seguintes tíquetes: Ticket Alimentação, Ticket Parceiro, Alelo (QR Code), Sodexo, Pluxee, Premium Pass, Gift Pass, Green Card, VR Alimentação (QR Code), UP Plan, Policard, Ben Visa Vale, iFood e Vale Card.

Aniversário Guanabara 2024 em números:

Cerveja: 85 milhões de latas

Leite condensado: 38 milhões unidades

Sabonete: 28 milhões unidades

Creme de leite: 30 milhões unidades

Biscoito: 33 milhões unidades

Detergente: 27 milhões unidades

Creme dental: 19 milhões unidades

Leite longa: vida: 9 milhões unidades

Feijão preto: 13 milhões unidades

Sabão em pó: 11 milhões unidades

Leite pó: 10 milhões unidades

Pó de café: 7 milhões de pacotes

Margarina: 5.5 milhões unidades

Arroz: 6 milhões de pacotes de 5 Kg

Fraldas: 5 milhões de pacotes